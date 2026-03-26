Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaq
Region
- 26 mart, 2026
- 12:12
Ermənistan hökuməti martın 26-da keçirilən iclasda 2026-2028-ci illərdə İrəvana 143 milyon avronun verilməsini nəzərdə tutan Avropa Komissiyası ilə "Çoxsahəli büdcə dəstəyi müqaviləsi"ni təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.
Maliyyə paketi iki komponentdən ibarətdir: 90 miloyon avro birbaşa büdcə dəstəyi və Ermənistanın institusional potensialının artırılması üçün 53 milyon avro texniki yardım.
Bu vəsaitlər dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasına, Ermənistan ixracının şaxələndirilməsinə, viza rejiminin liberallaşdırılması ətrafında dialoqa, qanunun aliliyinə, eləcə də məşğulluq və sosial inteqrasiya sahələrinə yönəldiləcək.
12:18
İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edibDigər ölkələr
12:18
Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olubFutbol
12:12
Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaqRegion
12:09
Sahibə Qafarova Boao Forumunda Azərbaycanın qlobal təşəbbüslərindən danışıbDaxili siyasət
12:02
Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 36 cinayətin üstü açılıbHadisə
11:49
Türkiyədə 4.3 maqnitudalı zəlzələ olubRegion
11:45
Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşibFərdi
11:40
Abbas Əraqçi İran zəvvarlarına yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
11:36