İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaq

    Region
    • 26 mart, 2026
    Ermənistan hökuməti martın 26-da keçirilən iclasda 2026-2028-ci illərdə İrəvana 143 milyon avronun verilməsini nəzərdə tutan Avropa Komissiyası ilə "Çoxsahəli büdcə dəstəyi müqaviləsi"ni təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

    Maliyyə paketi iki komponentdən ibarətdir: 90 miloyon avro birbaşa büdcə dəstəyi və Ermənistanın institusional potensialının artırılması üçün 53 milyon avro texniki yardım.

    Bu vəsaitlər dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasına, Ermənistan ixracının şaxələndirilməsinə, viza rejiminin liberallaşdırılması ətrafında dialoqa, qanunun aliliyinə, eləcə də məşğulluq və sosial inteqrasiya sahələrinə yönəldiləcək.

    Армения до 2029 года получит 143 млн евро от ЕС

    Son xəbərlər

    12:18

    İran "Sadiq 4" əməliyyatı çərçivəsində ABŞ-nin regiondakı bazalarına hücum edib

    Digər ölkələr
    12:18

    Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    12:12

    Ermənistan 2029-cu ilədək Aİ-dən 143 milyon avro alacaq

    Region
    12:09

    Sahibə Qafarova Boao Forumunda Azərbaycanın qlobal təşəbbüslərindən danışıb

    Daxili siyasət
    12:02

    Ötən gün Azərbaycanda qeydə alınan 36 cinayətin üstü açılıb

    Hadisə
    11:49

    Türkiyədə 4.3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:45

    Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo yığmasının ilkin heyəti müəyyənləşib

    Fərdi
    11:40

    Abbas Əraqçi İran zəvvarlarına yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    11:36

    Çexiya 2 ayda Azərbaycandan 170 min tona yaxın neft alıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti