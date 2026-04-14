Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Пакистане анонсировали новый раунд ирано-американских переговоров

    В Пакистане анонсировали новый раунд ирано-американских переговоров

    Очередной раунд прямого диалога между Ираном и США пройдет "в ближайшее время", дипломатические контакты приносят обнадеживающие результаты.

    Как передает Report со ссылкой на The Express Tribune, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

    "Фиксируется исключительно позитивная динамика", - приводит издание слова главы оборонного ведомства. Текущие дипломатические усилия развиваются, как отметил Асиф, "в конструктивном русле".

    Ранее поступала информация о том, что следующая прямая встреча представителей Вашингтона и Тегерана может быть организована в Исламабаде 16 апреля. Согласно данным агентства Associated Press, стороны ведут обсуждение возможности повторных переговоров в столице Пакистана. При этом представители американской администрации указывают на Женеву как на один из вероятных вариантов места проведения нового раунда консультаций.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

    Pakistan İran-ABŞ danışıqlarının yeni mərhələsinin keçiriləcəyini elan edib
    Next round of US-Iran talks expected soon

    Последние новости

    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    Лента новостей