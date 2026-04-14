В Пакистане анонсировали новый раунд ирано-американских переговоров

Очередной раунд прямого диалога между Ираном и США пройдет "в ближайшее время", дипломатические контакты приносят обнадеживающие результаты.

Как передает Report со ссылкой на The Express Tribune, об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

"Фиксируется исключительно позитивная динамика", - приводит издание слова главы оборонного ведомства. Текущие дипломатические усилия развиваются, как отметил Асиф, "в конструктивном русле".

Ранее поступала информация о том, что следующая прямая встреча представителей Вашингтона и Тегерана может быть организована в Исламабаде 16 апреля. Согласно данным агентства Associated Press, стороны ведут обсуждение возможности повторных переговоров в столице Пакистана. При этом представители американской администрации указывают на Женеву как на один из вероятных вариантов места проведения нового раунда консультаций.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.