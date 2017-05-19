Парламент Армении избрал трех вице-спикеров

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Национальное Собрание избрало трех вице-спикеров парламента Армении, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На пост вице-спикера были выдвинуты Эдуард Шармазанов и Арпине Ованнисян от РПА и Микаел Мелкумян от блока "Царукян".

Из 105 депутатов участие в голосовании приняли 100. За Эдуарда Шармазанова проголосовали 84 депутата, против его назначения высказались 13 депутатов, 3 бюллетеня признаны недействительными.

За назначение Арпине Ованнисян проголосовали 73 депутата, 22 – против. За назначение Микаела Мелкумяна от РПА проголосовали 65 депутатов, 29 - против. 6 бюллетеней признаны недействительными.