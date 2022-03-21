Арестович: В Украине уничтожены три российские ударные армии

Войска Украины уже уничтожили 11 вражеских батальонов танков

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что российские войска почти потеряли возможность наступать где-либо на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале офиса президента Украины.

"Противник почти потерял возможность наступать где-либо на территории Украины и ведет лишь тактические действия, накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации", - отметил Арестович.

В течение ночи, добавил он, украинские военнослужащие наносили мощные удары по противнику.

Говоря об общих потерях ВС РФ, Арестович отметил, что украинские войска уничтожили уже 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов.

"Это в целом составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего четыре армии из 10-ти, которые есть у Российской Федерации", - подытожил Арестович.