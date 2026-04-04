Арагчи: Удары по ядерным объектам могут привести к тяжелым экологическим последствиям

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил письма генеральному секретарю ООН, гендиректору Международного агентства по атомной энергии и Совету Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по ядерным объектам Исламской Республики.

Как сообщает Report, письмо опубликовано в телеграм-канале главы МИД Ирана.

Арагчи отметил, что удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к тяжелым гуманитарным и экологическим последствиям.

"Атаки на иранскую атомную электростанцию ​​в Бушере, предназначенную исключительно для мирных целей под надзором МАГАТЭ, подвергают весь регион серьезной угрозе радиоактивного заражения с тяжелыми гуманитарными и экологическими последствиями, и поэтому не должны оставаться без ответа и расследования", - говорится в документе.

По словам Арагчи, в период менее чем девять месяцев Ирану были навязаны две войны со стороны США и Израиля. "В обоих случаях мирные ядерные объекты Ирана подвергались нападениям и бомбардировкам", - подчеркнул он.

Глава МИД Ирана опубликовал список объектов, атакованных с начала эскалации:

• 1 марта ядерный объект в Натанзе подвергся нападению дважды;

• 17 марта было атаковано сооружение, расположенное всего в 350 метрах от действующей атомной электростанции в Бушере;

• 21 марта несколько точек на ядерном объекте в Натанзе были подвергнуты бомбардировке;

• 24 марта снаряд попал в прилегающую к атомной электростанции в Бушере территорию;

• 27 марта атомная электростанция в Бушере подверглась нападению в третий раз;

• 27 марта был атакован завод по производству тяжелой воды в Хондабе;

• 27 марта был подвергнут бомбардировке объект по переработке урана имени Шахида Ахмади-Рошана.

В письме Арагчи также отмечается, что подобные атаки являются явным нарушением резолюции 487 (1981) Совета Безопасности ООН, а также всех решений и резолюций МАГАТЭ.