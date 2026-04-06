Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Арагчи: Удары по инфраструктуре в Иране отрицательно скажутся на мировой экономике

    В регионе
    • 06 апреля, 2026
    • 11:52
    Арагчи: Удары по инфраструктуре в Иране отрицательно скажутся на мировой экономике

    Удары США и Израиля по инфраструктуре в Иране приведут к разрушительным последствия для мировой экономики.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

    Они обсудили последние региональные события и международные вопросы, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке.

    "Последствия такаой ситуации не ограничатся Ираном и регионом, а окажут разрушительное воздействие на мировую энергетику и экономику, и ответственность за это ляжет исключительно на Вашингтон", - отметил Арагчи.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Иран Соединенные Штаты Америки (США) Израиль Аббас Арагчи Жан-Ноэль Барро
    Əraqçi: İrandakı infrastruktura zərbələr qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir göstərəcək
    Araghchi: Strikes on Iran's infrastructure to have negative effect on global economy

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    21:20

    21:04

    21:01

    20:53

    20:44

    20:36
    20:34

    20:22

