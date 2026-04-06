Арагчи: Удары по инфраструктуре в Иране отрицательно скажутся на мировой экономике

Удары США и Израиля по инфраструктуре в Иране приведут к разрушительным последствия для мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

Они обсудили последние региональные события и международные вопросы, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке.

"Последствия такаой ситуации не ограничатся Ираном и регионом, а окажут разрушительное воздействие на мировую энергетику и экономику, и ответственность за это ляжет исключительно на Вашингтон", - отметил Арагчи.