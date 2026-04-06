Арагчи: Удары по инфраструктуре в Иране отрицательно скажутся на мировой экономике
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 11:52
Удары США и Израиля по инфраструктуре в Иране приведут к разрушительным последствия для мировой экономики.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.
Они обсудили последние региональные события и международные вопросы, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке.
"Последствия такаой ситуации не ограничатся Ираном и регионом, а окажут разрушительное воздействие на мировую энергетику и экономику, и ответственность за это ляжет исключительно на Вашингтон", - отметил Арагчи.
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22