Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Арагчи: США, как и во Вьетнаме, скрывают свои потери в Иране

    В регионе
    • 20 марта, 2026
    • 19:54
    США, подобно периоду войны во Вьетнаме, скрывают истинный масштаб своих потерь в Иране.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Никто не забыл, как генерала Уильяма Уэстморленда вернули в Америку, чтобы убедить всех, будто война идет успешно, в то время как во Вьетнаме погибли сотни американских солдат и исход войны уже был очевиден", - отметил Арагчи.

    Продолжая тему нынешней войны вокруг Ирана, Арагчи подчеркнул, что США и сейчас используют ту же тактику:

    "Именно в тот момент, когда американские власти заявляют, что иранские системы ПВО уничтожены, мы сбиваем F-35. Когда они объявляют, что иранский флот уничтожен, USS Gerald Ford возвращается назад, а USS Abraham Lincoln отходит еще дальше".

    В заключении глава МИД Ирана заявил, что, хотя десятилетия изменились, сценарий остается тем же, и США вновь объявляют себя победителями.

    Əraqçi: ABŞ Vyetnamda olduğu kimi, İranda da itkilərini gizlədir
    Последние новости

    20:24

    Пашинян: Отказ от мира с Азербайджаном является фатальной угрозой безопасности Армении

    В регионе
    20:14

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз

    Внутренняя политика
    19:54

    Арагчи: США, как и во Вьетнаме, скрывают свои потери в Иране

    В регионе
    19:36

    Верховный лидер Ирана прокомментировал атаки на Турцию

    В регионе
    19:24

    Хаменеи: США и Израиль ошибались, полагая, что Иран рухнет сразу после атаки

    В регионе
    19:19
    Видео

    Эрдоган: Мы ищем пути урегулирования конфликтов в регионе

    В регионе
    19:14

    НАТО будет работать с Ираком в новом формате

    Другие страны
    18:58

    Обломок иранской ракеты упал в Старом городе Иерусалима

    Другие страны
    18:45

    В Азербайджане наступила весна

    Kультурная политика
    Лента новостей