Арагчи: США, как и во Вьетнаме, скрывают свои потери в Иране

США, подобно периоду войны во Вьетнаме, скрывают истинный масштаб своих потерь в Иране.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Никто не забыл, как генерала Уильяма Уэстморленда вернули в Америку, чтобы убедить всех, будто война идет успешно, в то время как во Вьетнаме погибли сотни американских солдат и исход войны уже был очевиден", - отметил Арагчи.

Продолжая тему нынешней войны вокруг Ирана, Арагчи подчеркнул, что США и сейчас используют ту же тактику:

"Именно в тот момент, когда американские власти заявляют, что иранские системы ПВО уничтожены, мы сбиваем F-35. Когда они объявляют, что иранский флот уничтожен, USS Gerald Ford возвращается назад, а USS Abraham Lincoln отходит еще дальше".

В заключении глава МИД Ирана заявил, что, хотя десятилетия изменились, сценарий остается тем же, и США вновь объявляют себя победителями.