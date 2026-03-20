Əraqçi: ABŞ Vyetnamda olduğu kimi, İranda da itkilərini gizlədir
- 20 mart, 2026
- 19:42
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
"Vyetnamda yüzlərlə ABŞ əsgəri öləndə və savaşın nəticəsi aydın olanda general Vilyam Vestmorlendin hər kəsi müharibənin yaxşı getdiyinə inandırmaq üçün Amerikaya necə qaytarıldığını heç kim unutmayıb",- Əraqçi qeyd edib.
Paylaşımını İrandakı müharibə ilə davam edən Əraqçi ABŞ-nin hazırda da eyni taktikadan istifadə etdiyini qabardıb:
"Məhz ABŞ rəsmiləri İranın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yox olduğunu iddia edərkən bir F-35 vurulur. Onlar İran donanmasının məhv edildiyini elan edəndə "USS Gerald Ford" geri dönür və "USS Abraham Lincoln" daha da uzaqlaşır".
İranın XİN rəhbəri sonda bildirib ki, fərqli onillik, eyni ssenari olsa da, ABŞ yenə qalib gəldiyini bəyan edir.
Americans haven’t forgotten how, even as hundreds of U.S. soldiers were dying in Vietnam, and the outcome was already clear, General William Westmoreland was flown home to reassure everyone that the war was going well — that the U.S. was “winning.”— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 20, 2026