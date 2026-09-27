Арагчи: Открытие Ормуза зависит от выполнения США наших условий

Открытие Ормузского пролива зависит от выполнения Вашингтоном условий, представленных иранской стороной.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам встреч с американскими официальными лицами в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наши условия известны. Любое продвижение вперед в вопросе открытия Ормузского пролива зависит от выполнения этих условий, и мы от них не отступим", - отметил глава МИД Ирана.

По его словам, президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Ирана, но официального ответа через посредников не получил.

Ранее Трамп отклонил план, предложенный иранской стороной по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.