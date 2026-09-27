Арагчи: Открытие Ормуза зависит от выполнения США наших условий
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 10:39
Открытие Ормузского пролива зависит от выполнения Вашингтоном условий, представленных иранской стороной.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам встреч с американскими официальными лицами в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Наши условия известны. Любое продвижение вперед в вопросе открытия Ормузского пролива зависит от выполнения этих условий, и мы от них не отступим", - отметил глава МИД Ирана.
По его словам, президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Ирана, но официального ответа через посредников не получил.
Ранее Трамп отклонил план, предложенный иранской стороной по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.
Последние новости
05:47
В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергииЭнергетика
05:15
WSJ: США не планируют продавать оружие КитаюДругие страны
04:57
Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе ФэрфордДругие страны
04:23
Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в СШАДругие страны
03:46
Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефтьДругие страны
03:19
Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West CoastДругие страны
03:01
Фото
Видео
При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
02:54
Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в КонгрессДругие страны
02:20