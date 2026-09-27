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    Əraqçi: Hörmüz boğazının açılması şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 10:05
    Əraqçi: Hörmüz boğazının açılması şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır
    Abbas Əraqçi

    Hörmüz boğazının açılması İran tərəfinin ABŞ-yə təqdim etdiyi şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ rəsmiləri ilə keçirilən görüşlərin yekunlarına dair bildirib.

    "Şərtlərimiz bəllidir. Hörmüz boğazının açılması üçün irəliyə doğru hər hansı bir hərəkət bu şərtlərin yerinə yetirilməsindən asılıdır və biz onlardan geri çəkilməyəcəyik", - İranın XİN rəhbəri qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, İranın şərtlərinə ilk reaksiya ABŞ Prezidenti Donald Trampdan gəlib.

    "Lakin hələ vasitəçilərdən bizə heç nə çatdırılmayıb", - Əraqçi qabardıb.

    Xatırladaq ki, Tramp İran tərəfinin Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası ilə bağlı təklif etdiyi planı rədd etdiyini bildirib.

    Abbas Əraqçi Donald Tramp ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazında gərginlik Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Арагчи: Открытие Ормуза зависит от выполнения США наших условий
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