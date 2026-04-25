Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

Тегеран не уверен в серьезной настроенности Вашингтона на дипломатическое урегулирование конфликта.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам визита в Исламабад.

"Очень плодотворный визит в Пакистан, добрую волю и братские усилия которого по восстановлению мира в нашем регионе мы высоко ценим.

Изложил позицию Ирана относительно действенной схемы для окончательного прекращения войны против Ирана. Ещё предстоит увидеть, действительно ли США серьезно настроены на дипломатию", - отметил Арагчи.

Ранее глава МИД Ирана встретился в Исламабаде с главнокомандующим ВС Пакистана Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Арагчи довел до пакистанской стороны позицию Тегерана по вопросу прекращения войны с США и Израилем.