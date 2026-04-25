    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil

    • 25 aprel, 2026
    • 23:24
    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil
    Abbas Əraqçi

    ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı hələ aydın deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Pakistan səfərindən sonra "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    Əraqçinin sözlərinə görə, İslamabadda Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə İrana qarşı müharibənin dayandırılması üçün həyata keçirilə bilən çərçivə strukturu barədə məlumat verilib:

    "Regiona sülhün qaytarılması istiqamətində xoşməramlı xidmətlərini və qardaşlıq səylərini çox yüksək qiymətləndirdiyimiz Pakistana çox məhsuldar bir səfər etdik".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ-İran danışıqları Abbas Əraqçi
    Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

