Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

Роль посредника в урегулировании конфликта США и Ирана могли бы сыграть несколько стран, включая Китай.

Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

"На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности", - отметил он.

По словам Арагчи, Иран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении войны.

При этом условием является обсуждение вопроса о компенсации ущерба Ирану.