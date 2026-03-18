    Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 18 марта, 2026
    • 10:51
    Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

    Роль посредника в урегулировании конфликта США и Ирана могли бы сыграть несколько стран, включая Китай.

    Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    "На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности", - отметил он.

    По словам Арагчи, Иран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении войны.

    При этом условием является обсуждение вопроса о компенсации ущерба Ирану.

    Эскалация на Ближнем Востоке Аббас Арагчи Операция США и Израиля против Ирана Посреднические усилия
    Əraqçi: Çin və bir neçə ölkə Yaxın Şərqdə nizamlanma prosesində vasitəçi kimi çıxış edə bilər
    Araghchi: China may act as mediator in Middle East settlement
    Ты - Король

