Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
В регионе
- 18 марта, 2026
- 10:51
Роль посредника в урегулировании конфликта США и Ирана могли бы сыграть несколько стран, включая Китай.
Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.
"На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности", - отметил он.
По словам Арагчи, Иран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении войны.
При этом условием является обсуждение вопроса о компенсации ущерба Ирану.
