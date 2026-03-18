İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Əraqçi: Çin və bir neçə ölkə Yaxın Şərqdə nizamlanma prosesində vasitəçi kimi çıxış edə bilər

    18 mart, 2026
    ABŞ və İran münaqişəsinin nizamlanmasında Çin də daxil olmaqla, bir neçə ölkə vasitəçi rolunu oynaya bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazeera"ya müsahibəsində bildirib.

    "Mənim fikrimcə, bir neçə ölkə, o cümlədən Çin vasitəçi rolunda çıxış edə bilər. Çin İran və Səudiyyə Ərəbistanı arasında uğurlu və müsbət vasitəçilik edib. Hər iki ölkənin o zaman əldə edilmiş razılaşmalara riayət etdiyinə inanıram", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, İran vasitəçi ölkələrin müharibənin dayandırılması ilə bağlı təkliflərini dinləməyə hazırdır: "Bu zaman İrana dəymiş ziyanın kompensasiyası məsələsinin müzakirəsi şərtdir".

