    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Арагчи: Иран не ведет прямых переговоров с США

    Арагчи: Иран не ведет прямых переговоров с США

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    "Обмен сообщениями Ирана с США через их посредников не считается переговорами, и прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном сейчас не ведется", - уточнил он.

    По его словам, разговоры о переговорах - это признание поражения со стороны США и Израиля. Министр подчеркнул, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь своих целей.

    "Врагу не удалось расколоть страну, одержать быструю победу и сломить национальное единство. Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, - это признание поражения; разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?", - отметил Арагчи.

    Министр подчеркнул, что пока никаких переговоров не предусмотрено и прекращение огня без гарантий грозит постоянным возобновлением военных действий.

    Abbas Əraqçi: Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır
    Арагчи: Иран не ведет прямых переговоров с США

