Арагчи: Иран не ведет прямых переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

"Обмен сообщениями Ирана с США через их посредников не считается переговорами, и прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном сейчас не ведется", - уточнил он.

По его словам, разговоры о переговорах - это признание поражения со стороны США и Израиля. Министр подчеркнул, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь своих целей.

"Врагу не удалось расколоть страну, одержать быструю победу и сломить национальное единство. Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, - это признание поражения; разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?", - отметил Арагчи.

Министр подчеркнул, что пока никаких переговоров не предусмотрено и прекращение огня без гарантий грозит постоянным возобновлением военных действий.