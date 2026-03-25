    Abbas Əraqçi: Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır

    Region
    • 25 mart, 2026
    • 23:51
    Abbas Əraqçi: Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib ki, Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır.

    Bu barədə "Report" İran mətbuatına istinadən xəbər verir.

    "İranın ABŞ-la öz nümayəndələri vasitəsilə mesaj mübadiləsi danışıqlar hesab edilmir və hazırda Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa dialoq aparılmır", - deyə o, aydınlıq gətirib.

    Onun sözlərinə görə, danışıqlardan söhbət açmaq ABŞ və İsrailin məğlubiyyətini etiraf etməkdir. Nazir vurğulayıb ki, Tehran iki nüvə gücünün məqsədlərinə çatmasının qarşısını almağa müvəffəq olub.

    "Düşmən ölkəni bölməyə, tez bir zamanda qələbə qazanmağa və milli birliyi pozmağa müvəffəq olmayıb. Onların indi danışıqlardan söhbət açması məğlubiyyətin etirafıdır; məgər onlar qeyd-şərtsiz təslim olmaqdan danışmayıblar? Bəs niyə indi yüksək vəzifəli şəxslərini danışıqlara səfərbər edirlər?",- deyə Əraqçi qeyd edib.

    Nazir vurğulayıb ki, hazırda heç bir danışıqlar nəzərdə tutulmur və zəmanətsiz atəşkəs hərbi əməliyyatların daimi bərpasını təhdid edir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Abbas Əraqçi
    Арагчи: Иран не ведет прямых переговоров с США

    Son xəbərlər

    23:51

    Abbas Əraqçi: Tehran Vaşinqtonla birbaşa danışıqlar aparmır

    Region
    23:40

    Qalibaf: İranın rəqibləri adalarımızdan birini işğal etməyə hazırlaşır

    Region
    23:20

    Türkiyə XİN rəhbəri: Bölgəmizdəki sülh və sabitlik üçün məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük

    Region
    23:12

    Türkiyənin keçmiş vitse-prezidenti: İndiki şəraitdə "Orta Dəhliz"in əhəmiyyəti daha da artmaqdadır

    İnfrastruktur
    23:04

    CNN: ABŞ-İran danışıqları bu həftəsonu Vensin iştirakı ilə baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    22:46

    ABŞ İranı hədələyib

    Digər ölkələr
    22:35

    Tomas Dinanno: ABŞ Ukraynaya böyük dəstək verməyə davam edir

    Digər ölkələr
    22:18

    İran ABŞ-nin sülh danışıqları ilə bağlı təklifinə rəsmi cavab verməyib

    Digər ölkələr
    22:03

    Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələyə məğlubiyyətlə start verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti