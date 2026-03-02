Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Арагчи и Мирзоян обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 13:51
    Арагчи и Мирзоян обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Главы МИД Ирана и Армении Аббас Арагчи и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление посольства Ирана в Армении.

    Армянский министр заявил о готовности Еревана оказать любую гуманитарную помощь и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса вокруг Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь подчеркнул, что страна находится в состоянии полномасштабной войны и продолжит обороняться.

    Ermənistan İrana humanitar yardım təklif edib
    Araghchi, Mirzoyan mull escalation in Middle East

