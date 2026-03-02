Арагчи и Мирзоян обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
В регионе
02 марта, 2026
- 13:51
Главы МИД Ирана и Армении Аббас Арагчи и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление посольства Ирана в Армении.
Армянский министр заявил о готовности Еревана оказать любую гуманитарную помощь и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса вокруг Ирана.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь подчеркнул, что страна находится в состоянии полномасштабной войны и продолжит обороняться.
