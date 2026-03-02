İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 02 mart, 2026
    • 13:57
    Ermənistan İrana humanitar yardım təklif edib

    İran və Ermənistan xarici işlər nazirləri Abbas Əraqçi və Ararat Mirzoyan telefon danışığı aparıblar.

    Bu barədə "Report" İranın Ermənistandakı səfirliyinin bəyanatına istinadən xəbər verir.

    Ermənistanlı nazir İrəvanın istənilən humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirib və İran ətrafındakı böhranın diplomatik yolla həllinə ümid etdiyini ifadə edib.

    İran XİN başçısı Abbas Əraqçi isə öz növbəsində ölkənin tammiqyaslı müharibə vəziyyətində olduğunu və müdafiəyə davam edəcəyini vurğulayıb.

    Арагчи и Мирзоян обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

