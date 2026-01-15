Анкара: Важно, чтобы Иран не допустил событий, которые поставят регион под угрозу

Для Турции важно, чтобы Иран не допустил событий, которые могли бы поставить под угрозу безопасность всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции.

Он отметил, что в регионе сохраняется ряд нерешенных проблем, уходящих корнями в прошлое. Среди них Фидан назвал многолетние санкции, введенные против Ирана.

Глава МИД подчеркнул, что Турцию и Иран связывают вековые исторические и соседские отношения, поэтому Анкара внимательно следит за происходящими в Иране процессами.

"Я выступаю за решение проблем путем диалога для обеспечения безопасности. Мы продолжим дипломатические усилия и надеемся, что США и Иран смогут урегулировать вопросы между собой путем переговоров", - сказал Фидан.