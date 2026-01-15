Rəsmi Ankara: İranın regionu riskə atacaq hadisələrə yol verməməsi önəmlidir
Region
- 15 yanvar, 2026
- 13:25
Türkiyə üçün İranın regionu riskə atacaq hadisələrdən qaçması önəmlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, regionda keçmişdən qalan çoxsaylı problemlər var:
"Bunlardan biri də İranın uzun illər məruz qaldığı sanksiyalardır. Bizim sərhəd qonşumuzla yüz illərə söykənən tarixi əlaqəmiz var. Ona görə də İrandakı hadisələri yaxından izləyirik. Təhlükəsizliyin təmini üçün problemlərin dialoq yolu ilə həllinin tərəfdarıyam. Ona görə də diplomatik səylərimizi davam etdirəcəyik. Ümid edirəm ki, ABŞ və İran aralarındakı məsələni danışıq yolu ilə həll edərlər".
