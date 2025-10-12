Анкара и Дамаск обсудили вопросы безопасности
В регионе
- 12 октября, 2025
- 15:41
В столице Турции Анкаре состоялись переговоры с сирийской делегацией, на которых обсуждались вопросы безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрахим Калын.
Сирийскую сторону представляли министр иностранных дел Асад Хасан Шейбани, министр обороны Мурхеф Абу Касра и руководитель разведывательного управления Аль-Саламе.
Отмечается, что на встрече, помимо вопросов безопасности, были также обсуждены региональные события.
Последние новости
16:18
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
16:11
Зеленский обсудил с Макроном дополнительные поставки оружияДругие страны
15:57
При столкновениях с Афганистаном погибли 23 пакистанских военных, 29 пострадалиДругие страны
15:50
Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из ГазыДругие страны
15:41
Анкара и Дамаск обсудили вопросы безопасностиВ регионе
15:33
Нидерланды передали Украине еще один минный тральщик типа AlkmaarДругие страны
15:13
Отборочный тур ЧМ-2026: Украинский футболист пропустит матч против сборной АзербайджанаФутбол
14:53
СМИ: Иран не примет участие в саммите по Газе в ЕгиптеВ регионе
14:38