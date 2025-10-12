Анкара и Дамаск обсудили вопросы безопасности

В столице Турции Анкаре состоялись переговоры с сирийской делегацией, на которых обсуждались вопросы безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрахим Калын.

Сирийскую сторону представляли министр иностранных дел Асад Хасан Шейбани, министр обороны Мурхеф Абу Касра и руководитель разведывательного управления Аль-Саламе.

Отмечается, что на встрече, помимо вопросов безопасности, были также обсуждены региональные события.