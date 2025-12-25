Президентские выборы в Украине могут пройти в первой половине 2026 года

Соответствующим решением председателя Верховной Рады Украины создана рабочая группа для разработки законопроекта о проведении президентских выборов и референдума в условиях военного положения.

Об этом Report заявил председатель подкомитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, был проведен ряд различных мероприятий с участием представителей Центральной избирательной комиссии и международных экспертов, на которых обсуждались вопросы обеспечения голосования в послевоенной ситуации.

"Думаю, что в ближайшее время может быть подготовлен новый законопроект. В любом случае, для подготовки законопроекта и отправки его в парламент потребуется от нескольких недель до месяца. Затем процедуры в парламенте, первое и второе чтение занимают примерно полтора месяца. То есть, думаю, что через два месяца мы сможем иметь закон, который обеспечит проведение голосования во время войны.

Что касается конкретно ожидаемого срока президентских выборов, то если будет режим прекращения огня и будет обеспечена безопасность наших граждан, которые будут участвовать в выборах, то в принципе президентские выборы могут быть проведены в первой половине следующего года", - добавил председатель комитета.

Отметим, что согласно международным нормам украинское законодательство запрещает проведение выборов и референдумов в условиях войны. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря на встрече с представителями Верховной Рады предложил подготовить и обсудить в парламенте разовый законопроект, предусматривающий проведение президентских выборов и референдума в условиях войны.

Президентские выборы, которые должны были быть проведены весной 2024 года, не состоялись из-за действующего в стране военного положения из-за войны с Россией.