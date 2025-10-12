Ankara ilə Dəməşq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub
- 12 oktyabr, 2025
- 15:02
Türkiyənin paytaxtı Ankarada Suriya nümayəndə heyəti ilə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan, milli müdafiə naziri Yaşar Güler və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Kalın Suriya nümayəndə heyəti - xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybani, müdafiə naziri Mürhəf əbu Qəsrə və kəşfiyyat idarəsinin rəhəri Əl Sələmə ilə görüşüb.
Bildirilib ki, görüşdə təhlükəsizlik məsələləri ilə yanaşı, regional hadisələr ətrafındada fikir mübadiləsi aparılıb.
