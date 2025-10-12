İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Ankara ilə Dəməşq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub

    Region
    • 12 oktyabr, 2025
    • 15:02
    Ankara ilə Dəməşq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub

    Türkiyənin paytaxtı Ankarada Suriya nümayəndə heyəti ilə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan, milli müdafiə naziri Yaşar Güler və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri İbrahim Kalın Suriya nümayəndə heyəti - xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybani, müdafiə naziri Mürhəf əbu Qəsrə və kəşfiyyat idarəsinin rəhəri Əl Sələmə ilə görüşüb.

    Bildirilib ki, görüşdə təhlükəsizlik məsələləri ilə yanaşı, regional hadisələr ətrafındada fikir mübadiləsi aparılıb.

    Анкара и Дамаск обсудили вопросы безопасности
    Ankara and Damascus mull security issues

