В Баку у наркокурьера, управлявшего автомобилем Land Rover, изъято 17 кг марихуаны - Оперативные кадры

Сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП) проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе операции был задержан ранее судимый 42-летний Орхан Гурбанов. В автомобиле марки Land Rover, которым управлял задержанный, обнаружено и изъято 17 кг 330 гр. марихуаны.

В рамках других оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны еще три человека - 36-летний Эмин Байрамов, 42-летний Илкин Ализаде и их знакомый, 36-летний Амиль Ибаев. У них в общей сложности изъято 21 кг марихуаны и 2 кг 809 гр. героина.

Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотические средства с целью сбыта на территории столицы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Хатаинского РУП из незаконного оборота изъято 112 кг различных видов наркотических средств.