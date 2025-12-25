В Баку у наркокурьера, управлявшего автомобилем Land Rover, изъято 17 кг марихуаны - Оперативные кадры

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 15:50
    Сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП) проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе операции был задержан ранее судимый 42-летний Орхан Гурбанов. В автомобиле марки Land Rover, которым управлял задержанный, обнаружено и изъято 17 кг 330 гр. марихуаны.

    В рамках других оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны еще три человека - 36-летний Эмин Байрамов, 42-летний Илкин Ализаде и их знакомый, 36-летний Амиль Ибаев. У них в общей сложности изъято 21 кг марихуаны и 2 кг 809 гр. героина.

    Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотические средства с целью сбыта на территории столицы.

    По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

    Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Хатаинского РУП из незаконного оборота изъято 112 кг различных видов наркотических средств.

