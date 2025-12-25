Умерла героиня популярного фильма "Москва слезам не верит"

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Всемирную известность она получила благодаря роли в фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

    По данным СМИ, Алентова в последние несколько месяцев страдала от обострения гипертонической болезни сердца.

    Знаменитости стало плохо на похоронах у коллеги, партнера по фильму "Зависть богов" Анатолия Лобоцкого. Актрису экстренно госпитализировали, она умерла в больнице.

    Алентова дебютировала в кино в 1965 году. Среди наиболее известных ее киноработ - "Время желаний", "Зависть богов", "Завтра была война", "Ширли-Мырли" и другие.

    "Moskva göz yaşlarına inanmır" filminin qəhrəmanı vəfat edib

