Умерла героиня популярного фильма "Москва слезам не верит"

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Всемирную известность она получила благодаря роли в фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

По данным СМИ, Алентова в последние несколько месяцев страдала от обострения гипертонической болезни сердца.

Знаменитости стало плохо на похоронах у коллеги, партнера по фильму "Зависть богов" Анатолия Лобоцкого. Актрису экстренно госпитализировали, она умерла в больнице.

Алентова дебютировала в кино в 1965 году. Среди наиболее известных ее киноработ - "Время желаний", "Зависть богов", "Завтра была война", "Ширли-Мырли" и другие.