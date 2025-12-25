Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В школе №1 поселка Кяркиджахан созданы современные условия для обучения

    Наука и образование
    25 декабря, 2025
    • 16:18
    В школе №1 поселка Кяркиджахан созданы современные условия для обучения

    В средней школе №1, расположенной в поселке Кяркиджахан, созданы все условия для организации современного образовательного процесса.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил журналистам директор Карабахского регионального управления образования Санан Мансимли в рамках медиа-тура, организованного в город по следам президента.

    Он отметил, что средняя школа №1 поселка Кяркиджахан была предоставлена в распоряжение жителей, вернувшихся на родную землю:

    "В школе на 624 ученических места, после капитального ремонта, созданы все условия для современной системы образования. Школа включает 17 классных комнат, кабинеты информатики, военной подготовки, биологии, STEAM, химии, лаборатории, технологии, физики, а также комнаты дошкольной подготовки, включая спортивный и актовый залы, библиотеку, читальный зал, столовую. Все помещения в школе оснащены необходимыми учебными пособиями. Кроме того, на территории школы создана открытая спортивная площадка".

    Мансимли подчеркнул, что образовательные учреждения на освобожденных территориях восстанавливаются на основе современных проектов, и эта работа вносит важный вклад в развитие социальной жизни.

    Kərkicahan 1 saylı tam orta məktəbində müasir təhsil sistemi üçün hər cür şərait yaradılıb

