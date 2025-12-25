В Архангельске добыли алмазы в форме елочного шара и щенка
Это интересно
- 25 декабря, 2025
- 16:19
Два "новогодних" алмаза в форме елочного шара и щенка нашли на месторождении под Архангельском.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в АЛРОСЕ.
Первый весит чуть больше 17 каратов, второй - 2,7 карата.
"Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами", - отметил главный геолог "Севералмаза" Илья Зезин.
В 2024 году на месторождении имени М. В. Ломоносова был добыт алмаз в форме елки и драгоценный камень "Морошка" весом 38 карат. В 2022 году добыли кристалл в форме бабочки весом 40 карат.
