    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 16:18
    Эфиопия рассматривает открытие посольства в Баку

    Азербайджан имеет важное значение для Эфиопии, и в перспективе может быть рассмотрен вопрос об открытии посольства в Баку.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол Эфиопии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Адем Мухаммед Махмуд.

    По его словам, азербайджанская сторона официально обратилась с просьбой об открытии дипломатического представительства, и данное обращение уже передано правительству Эфиопии.

    Дипломат также отметил, что открытие нового посольства требует значительных финансовых и административных ресурсов.

    "В настоящее время я курирую отношения с шестью странами - Азербайджаном, Казахстаном, Турцией, Узбекистаном, Грузией и Болгарией. Мы ожидаем прогресса в этом вопросе после соответствующего решения со стороны нашего правительства", - подчеркнул посол.

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

