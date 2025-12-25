Səfir: Azərbaycan hökumətinin Efiopiyanın Bakıda səfirlik açması xahişi hökumətimizə çatdırılıb
Xarici siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 15:22
Azərbaycan Efiopiya üçün çox vacib bir ölkədir və gələcəkdə Bakıda səfirlik açmaq barədə düşünülə bilər.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna müsahibəsində İqamətgahı Ankara yerləşən Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Azərbaycan üzrə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adem Muhammed Mahmud deyib.
O qeyd edib ki, yeni səfirlik açmaq üçün əhəmiyyətli maliyyə və inzibati resurslar tələb olunur:
"Hazırda Ankarada altı ölkəyə - Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüstan və Bolqarıstana cavabdehəm. Azərbaycan hökuməti rəsmi olaraq Efiopiyadan Bakıda səfirlik açmağı xahiş edib. Bu xahiş hökumətimizə çatdırılıb və təsdiq verildikdən sonra bu məsələdə irəliləyiş gözləyirik".
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
Son xəbərlər
16:09
Xankəndi Universiteti Biznes və İqtisadiyyat fakultəsində 7 ixtisas üzrə 505 tələbə təhsil alacaqElm və təhsil
16:03
TÜRKPA AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı veribHadisə
16:01
"Moskva göz yaşlarına inanmır" filminin qəhrəmanı vəfat edibRegion
15:57
Azərbaycan millisinin voleybolçusu Yunanıstan Superkubokunun qalibi olubKomanda
15:56
Xankəndidə ilk dəfə "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcəkASK
15:48
Lu Mey: "Çin şirkətləri Azərbaycanda ümumi gücü 1 570 MVt olan BOEM stansiyaları tikəcək"Energetika
15:48
Foto
Kərkicahan 1 saylı tam orta məktəbində müasir təhsil sistemi üçün hər cür şərait yaradılıbElm və təhsil
15:45
Rəy
Zelenskinin 20 maddəlik sülh planı – referenduma çıxarılacaq ərazi - ŞƏRHAnalitika
15:44