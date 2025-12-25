İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Səfir: Azərbaycan hökumətinin Efiopiyanın Bakıda səfirlik açması xahişi hökumətimizə çatdırılıb

    Xarici siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 15:22
    Səfir: Azərbaycan hökumətinin Efiopiyanın Bakıda səfirlik açması xahişi hökumətimizə çatdırılıb

    Azərbaycan Efiopiya üçün çox vacib bir ölkədir və gələcəkdə Bakıda səfirlik açmaq barədə düşünülə bilər.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna müsahibəsində İqamətgahı Ankara yerləşən Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Azərbaycan üzrə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adem Muhammed Mahmud deyib.

    O qeyd edib ki, yeni səfirlik açmaq üçün əhəmiyyətli maliyyə və inzibati resurslar tələb olunur:

    "Hazırda Ankarada altı ölkəyə - Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüstan və Bolqarıstana cavabdehəm. Azərbaycan hökuməti rəsmi olaraq Efiopiyadan Bakıda səfirlik açmağı xahiş edib. Bu xahiş hökumətimizə çatdırılıb və təsdiq verildikdən sonra bu məsələdə irəliləyiş gözləyirik".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Efiopiya Adem Muhammed Mahmud Efiopiya səfirliyi Azərbaycan

    Son xəbərlər

    16:09

    Xankəndi Universiteti Biznes və İqtisadiyyat fakultəsində 7 ixtisas üzrə 505 tələbə təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    16:03

    TÜRKPA AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Hadisə
    16:01

    "Moskva göz yaşlarına inanmır" filminin qəhrəmanı vəfat edib

    Region
    15:57

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu Yunanıstan Superkubokunun qalibi olub

    Komanda
    15:56

    Xankəndidə ilk dəfə "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək

    ASK
    15:48

    Lu Mey: "Çin şirkətləri Azərbaycanda ümumi gücü 1 570 MVt olan BOEM stansiyaları tikəcək"

    Energetika
    15:48
    Foto

    Kərkicahan 1 saylı tam orta məktəbində müasir təhsil sistemi üçün hər cür şərait yaradılıb

    Elm və təhsil
    15:45
    Rəy

    Zelenskinin 20 maddəlik sülh planı – referenduma çıxarılacaq ərazi - ŞƏRH

    Analitika
    15:44

    Vüqar İbrahimov: "Özəl sektor büdcədən maliyyələşdirilməməlidir" – MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti