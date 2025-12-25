Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    На освобожденных территориях введены в эксплуатацию более 50 энергообъектов

    Энергетика
    • 25 декабря, 2025
    • 16:11
    На освобожденных территориях введены в эксплуатацию более 50 энергообъектов

    На освобожденных территориях Азербайджана введены в эксплуатацию более 50 энергетических объектов, в том числе 38 гидроэлектростанций и 12 подстанций.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил начальник центра по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев в рамках медиа-тура, организованного в городе по следам визита главы государства.

    По его словам, для устойчивого снабжения освобожденных от оккупации территорий электроэнергией, в городе Ханкенди в соответствии с моделью современной городской сети построена 110/35/10-киловольтная подстанция закрытого типа:

    "Для подключения Ханкенди и прилегающих территорий к энергосистеме страны, от города Шуша до Ханкенди по местности со сложным горным и лесным рельефом проложена высоковольтная линия электропередачи общей протяженностью 11 км, из которых 1,8 км – подземный кабель. Эта подстанция является первой 110-киловольтной подстанцией закрытого типа, построенной на освобожденных от оккупации территориях. Здесь все оборудование и устройства, в том числе трансформаторы, размещены внутри здания".

    Абдуллаев отметил, что работа подстанции обеспечивается на уровне современных требований:

    "На подстанции создан самый современный микропроцессорный Центр цифрового управления. Эта микро-SCADA система создана специалистами ОАО "Азерэнержи" и впервые применена именно в Ханкенди. Система обеспечивает мониторинг, управление и отслеживание в режиме реального времени высоковольтных линий электропередачи и оборудования. Подстанция будет надежно и бесперебойно питать электроэнергией город Ханкенди, Агдеринский, Ходжалинский и Ходжавендский районы".

    Также отмечено, что ОАО "Азерэнержи", проложив в Карабахе и Восточном Зангезуре в рекордно короткие сроки – всего за 5 лет – высоковольтные линии электропередачи протяженностью 1000 км, соединило их по цепочке с 12 новыми подстанциями и создало двухступенчатую систему кругового электроснабжения напряжением 330 и 110 кВ. Для этого был построен новый Джебраильский энергоузел, полностью реконструированы подстанции "Имишли", "Агджабеди" и "Гянджа".

    "Это – крупнейшее нововведение в истории энергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре, поскольку в случае аварии на каком-либо направлении будет автоматически и бесперебойно обеспечиваться электроснабжение с противоположного направления", - сказал он.

    Отметим, что 23 декабря президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электрической подстанции "Ханкенди-1" ОАО "Азерэнержи" в городе Ханкенди.

