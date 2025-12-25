Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики
- 25 декабря, 2025
- 15:46
Развитие фармацевтической промышленности имеет стратегическое значение для укрепления ненефтяной экономики и повышения социального благополучия населения.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
Согласно публикации, с участием представителей государственных учреждений и частного сектора обсуждались перспективы этой отрасли в Азербайджане: "Шаги, реализуемые в фармацевтической промышленности, инвестиционные проекты и расширение местного производства служат укреплению лекарственного обеспечения Азербайджана".
The development of the #pharmaceutical #industry is a strategic priority for strengthening the #nonoil #economy and enhancing the social welfare of the population.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) December 25, 2025
Together with representatives of state institutions and the private sector, we reviewed the sector’s development… pic.twitter.com/ybfA6vTqcU