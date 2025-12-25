Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики

    Бизнес
    • 25 декабря, 2025
    • 15:46
    Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики

    Развитие фармацевтической промышленности имеет стратегическое значение для укрепления ненефтяной экономики и повышения социального благополучия населения.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

    Согласно публикации, с участием представителей государственных учреждений и частного сектора обсуждались перспективы этой отрасли в Азербайджане: "Шаги, реализуемые в фармацевтической промышленности, инвестиционные проекты и расширение местного производства служат укреплению лекарственного обеспечения Азербайджана".

    фармацевтическая отрасль Микаил Джаббаров лекарства ненефтяная экономика
    Mikayıl Cabbarov: "Əczaçılığın inkişafı dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir"

    Последние новости

    16:11

    Президентские выборы в Украине могут пройти в первой половине 2026 года

    Другие страны
    16:11
    Фото

    На освобожденных территориях введены в эксплуатацию более 50 энергообъектов

    Энергетика
    16:05

    Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 году

    Это интересно
    15:56

    Умерла героиня популярного фильма "Москва слезам не верит"

    В регионе
    15:50
    Видео

    В Баку у наркокурьера, управлявшего автомобилем Land Rover, изъято 17 кг марихуаны - Оперативные кадры

    Происшествия
    15:46

    Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики

    Бизнес
    15:42
    Фото

    В Парке Победы в Ханкенди на 44 ступенях выгравированы названия освобожденных населенных пунктов

    Внутренняя политика
    15:41

    ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрь

    Социальная защита
    15:31
    Фото

    Салех Мамедов: В Азербайджане за 2015-2025гг построено и отремонтировано около 11 тыс. км дорог

    Инфраструктура
    Лента новостей