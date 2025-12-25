İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    • 25 dekabr, 2025
    • 15:17
    Mikayıl Cabbarov: Əczaçılığın inkişafı dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir

    Əczaçılıq sənayesinin inkişafı qeyri-neft iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata görə, dövlət qurumları və özəl sektorun nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda bu sahənin perspektivləri müzakirə edilib: "Əczaçılıq sənayesində reallaşdırılan addımlar, həyata keçirilən investisiya layihələri və yerli istehsalın genişləndirilməsi ölkəmizin dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir".

    Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономики

