Mikayıl Cabbarov: "Əczaçılığın inkişafı dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir"
- 25 dekabr, 2025
- 15:17
Əczaçılıq sənayesinin inkişafı qeyri-neft iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Məlumata görə, dövlət qurumları və özəl sektorun nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycanda bu sahənin perspektivləri müzakirə edilib: "Əczaçılıq sənayesində reallaşdırılan addımlar, həyata keçirilən investisiya layihələri və yerli istehsalın genişləndirilməsi ölkəmizin dərman təminatının gücləndirilməsinə xidmət edir".
Əczaçılıq sənayesinin inkişafı #qeyrineft #iqtisadiyyat-ının möhkəmləndirilməsi və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) December 25, 2025
Dövlət qurumları və özəl sektorun nümayəndələrinin iştirakı ilə #Azərbaycan-da bu sahənin perspektivlərini müzakirə… pic.twitter.com/Ii1y2J2I0z