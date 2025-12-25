Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 году
Это интересно
- 25 декабря, 2025
- 16:05
Выставку "Терракотовые воины: наследие первого императора" представят в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2026 году.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
"По итогам совместных переговоров с представителями КНР и ГИМ департамент культуры Москвы в октябре 2026 года организует транспортировку уникальных фигур и организацию экспозиции на площадке ГИМ вместе со специалистами из Китая. Выставка посвящена одному из главных археологических чудес света - гробнице императора Цинь Шихуанди", - сказано в сообщении.
Посетители также увидят оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры - III век нашей эры).
Последние новости
17:40
Фото
Президент Туркменистана наградил посла АзербайджанаВнешняя политика
17:39
В Азербайджане на 23,8% выросли взносы по страхованию имуществаФинансы
17:39
Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZALВ регионе
17:29
Киберполиция Азербайджана пресекла мошенничество с криптовалютой на сумму более 1 млн манатовПроисшествия
17:20
Фото
В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентовНаука и образование
17:18
Украина ударила по Новошахтинскому НПЗ крылатыми ракетами Storm ShadowДругие страны
17:13
Счетная палата внедрит новые индикаторы в стратегическом плане на 2026-2030 гг.Финансы
17:03
Фото
В Актау почтили память жертв крушения самолета AZALВнешняя политика
16:59