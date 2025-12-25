Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 году

    • 25 декабря, 2025
    • 16:05
    Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 году

    Выставку "Терракотовые воины: наследие первого императора" представят в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

    "По итогам совместных переговоров с представителями КНР и ГИМ департамент культуры Москвы в октябре 2026 года организует транспортировку уникальных фигур и организацию экспозиции на площадке ГИМ вместе со специалистами из Китая. Выставка посвящена одному из главных археологических чудес света - гробнице императора Цинь Шихуанди", - сказано в сообщении.

    Посетители также увидят оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры - III век нашей эры).

    Лента новостей