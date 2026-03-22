Анкара активизировала контакты для прекращения войны против Ирана
В регионе
- 22 марта, 2026
- 18:54
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с представителями Ирана, США, Европейского союза и Египта обсудил шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщил Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.
Отмечается, что Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, а также с американскими официальными лицами.
Сообщается, что главной темой обсуждений стали шаги по прекращению войны на Ближнем Востоке.
Последние новости
19:17
Высокая явка на досрочном референдуме в Италии усиливает политические ставки для МелониДругие страны
19:01
FT: Нефтегазовые сделки в США парализованы из-за эскалации вокруг ИранаЭнергетика
18:54
Анкара активизировала контакты для прекращения войны против ИранаВ регионе
18:44
ЦАХАЛ объявил о завершении новой серии ударов по военным объектам в ТегеранеДругие страны
18:36
Иран пригрозил полностью перекрыть Ормузский проливВ регионе
18:33
В центре Баку началась демонстрация Национального эталонного времениЭто интересно
18:27
Мерц обсудил с Трампом ситуацию в Иране и УкраинеДругие страны
18:20
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
18:08