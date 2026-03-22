Анкара активизировала контакты для прекращения войны против Ирана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров с представителями Ирана, США, Европейского союза и Египта обсудил шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил Haber Global со ссылкой на источники в МИД Турции.

Отмечается, что Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, а также с американскими официальными лицами.

Сообщается, что главной темой обсуждений стали шаги по прекращению войны на Ближнем Востоке.