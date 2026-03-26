    Али Джафариан: В Иране с 28 февраля погибли свыше 1,9 тыс. человек

    Заместитель министра здравоохранения Ирана Али Джафариан заявил, что число погибших в стране в результате ударов США и Израиля увеличилось до 1937 человек.

    Как передает Report, об этом он сообщил Al Jazeera.

    По его словам, среди погибших - 240 женщин и 212 детей.

    Джафариан подчеркнул, что общее число раненых превысило 24,8 тыс. человек, включая около 4 тыс. женщин и 1621 ребенка.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Əli Cəfərian: İranda müharibə başlayandan bəri 1 900-dən çox insan ölüb
    15:51

    Анвар Ибрагим: Малайзия получила от Ирана разрешение на проход судов через Ормуз

    Другие страны
    15:43

    Зеленский: Украина и страны Ближнего Востока подготовили соглашения по защите воздуха

    Другие страны
    15:39

    В Грузии за две недели выросли цены на топливо

    Энергетика
    15:36

    В Азербайджане за сутки выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками

    Происшествия
    15:29

    Песков: В переговорах по Украине нет прогресса в территориальном вопросе

    Другие страны
    15:25

    Brent подорожала до $106 за баррель на заявлениях Трампа об Иране

    Энергетика
    15:22

    В Чанаккале перевернулся микроавтобус со школьниками

    В регионе
    15:20

    Али Джафариан: В Иране с 28 февраля погибли свыше 1,9 тыс. человек

    В регионе
    15:08

    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

    Экология
