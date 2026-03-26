Али Джафариан: В Иране с 28 февраля погибли свыше 1,9 тыс. человек
В регионе
- 26 марта, 2026
- 15:20
Заместитель министра здравоохранения Ирана Али Джафариан заявил, что число погибших в стране в результате ударов США и Израиля увеличилось до 1937 человек.
Как передает Report, об этом он сообщил Al Jazeera.
По его словам, среди погибших - 240 женщин и 212 детей.
Джафариан подчеркнул, что общее число раненых превысило 24,8 тыс. человек, включая около 4 тыс. женщин и 1621 ребенка.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
