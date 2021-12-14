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Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии

Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой.
В регионе
14 декабря 2021 г. 22:06
Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Кабмина.

Было отмечено успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией, а также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта и транзита, инвестиций, энергетики, цифровой трансформации и в других областях.

Касаясь важности бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия в Баку, стороны выразили надежду, что проведенные обсуждения и подписанные на мероприятии документы будут способствовать развитию экономического сотрудничества между тремя странами по разным направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri ilə görüşüb

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