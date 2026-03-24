    Ален Симонян: Армения не должна иметь территориальных претензий к соседям

    В регионе
    • 24 марта, 2026
    • 13:35
    Ален Симонян: Армения не должна иметь территориальных претензий к соседям

    Армения никогда не должна иметь территориальных претензий к соседним странам.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил спикер Национального собрания Ален Симонян.

    "У Армении никогда не должно быть территориальных претензий к своим соседям. Мы должны выстраивать такие отношения в регионе, чтобы ни одна из стран не думала о нападении на другую. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить мир в нашем регионе и предотвратить войну", - подчеркнул Симонян.

    Спикер добавил, что принятие новой Конституции Армении обусловлено исключительно интересами страны.

    "Я думаю об интересах Армении. А интересы Армении в том, что у нас должна быть Конституция, которая не даст никому повода считать нас угрозой в регионе", - отметил он.

    Ален Симонян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Конституция Армении
    Alen Simonyan: Ermənistanın qonşularına qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır
    Armenia should not have territorial claims against its neighbors, speaker says
