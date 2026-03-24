Ален Симонян: Армения не должна иметь территориальных претензий к соседям
В регионе
- 24 марта, 2026
- 13:35
Армения никогда не должна иметь территориальных претензий к соседним странам.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил спикер Национального собрания Ален Симонян.
"У Армении никогда не должно быть территориальных претензий к своим соседям. Мы должны выстраивать такие отношения в регионе, чтобы ни одна из стран не думала о нападении на другую. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить мир в нашем регионе и предотвратить войну", - подчеркнул Симонян.
Спикер добавил, что принятие новой Конституции Армении обусловлено исключительно интересами страны.
"Я думаю об интересах Армении. А интересы Армении в том, что у нас должна быть Конституция, которая не даст никому повода считать нас угрозой в регионе", - отметил он.
