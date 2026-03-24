Alen Simonyan: Ermənistanın qonşularına qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır
- 24 mart, 2026
- 13:38
Ermənistanın heç vaxt qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin sədri Alen Simonyan jurnalistlərə bildirib.
"Ermənistanın heç vaxt qonşularına qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır. Biz regionda elə münasibətlər qurmalıyıq ki, heç bir ölkə digərinə hücum etmək barədə düşünməsin. Regionumuzda sülhü təmin etmək və müharibənin qarşısını almaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməliyik", - o vurğulayıb.
Spiker əlavə edib ki, Ermənistanın yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi yalnız ölkənin maraqları ilə şərtlənir:
"Mən Ermənistanın maraqları barədə düşünürəm. Ermənistan isə heç kimə ölkəni regionda təhdid hesab etməyə əsas verməyən konstitusiyanın olmasında maraqlıdır".
14:22
Kats: İsrail ordusu "Hizbullah" təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaqDigər ölkələr
14:22
Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından qazancını 32 % artırıbASK
14:10
İsrail ordusu: İranda SEPAH və Kəşfiyyat Nazirliyinin obyektləri daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirilibDigər ölkələr
14:07
Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblərFərdi
14:04
Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçirİnfrastruktur
14:02
Azərbaycan elektrik tənzimləyici cihaz istehsalını kəskin artırıbSənaye
14:00
Peskov: ABŞ və İran danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış edirRegion
13:53
Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 30 nəfər saxlanılıbHadisə
