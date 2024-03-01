Оппозиционного политика Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
В похоронах приняли участие его родители. А вдова, дочь и сын Навального не приехали в Москву. Они остались за границей из соображений безопасности.
В церемонии прощания приняли участие послы Германии, Франции, США и других западных стран.
Отметим, что о смерти Навального в ИК-3 "Полярный волк" 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, на прогулке он почувствовал себя плохо и потерял сознание, врачам не удалось спасти политика. 24 февраля его тело, которое находилось в морге Салехарда, было передано матери.