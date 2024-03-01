Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище

Оппозиционного политика Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

Оппозиционного политика Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В похоронах приняли участие его родители. А вдова, дочь и сын Навального не приехали в Москву. Они остались за границей из соображений безопасности.

В церемонии прощания приняли участие послы Германии, Франции, США и других западных стран.

Отметим, что о смерти Навального в ИК-3 "Полярный волк" 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, на прогулке он почувствовал себя плохо и потерял сознание, врачам не удалось спасти политика. 24 февраля его тело, которое находилось в морге Салехарда, было передано матери.