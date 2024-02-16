Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти политика Алексея Навального.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении Следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК №3", - говорится в сообщении ведомства.

В СКР добавили, что сотрудники ведомства проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.

15.35

Причины смерти Алексея Навального должны выяснить медики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину доложено о смерти Навального.

Он также отметил, что ФСИН проводит необходимые проверки.

"Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками. На этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется", - сказал Песков, отметив, что для этого особых поручений не нужно.

Отметим, что в Общественной наблюдательной комиссии заявили о том, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.

По данным источника RT, у Навального оторвался тромб.

Между тем, адвокат политика Леонид Соловьев отказался комментировать сообщение о смерти своего подзащитного.

"По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально", - сказал адвокат.

Также сообщается, что ФСИН направил комиссию в колонию на Ямале для выяснения обстоятельств смерти Навального.

15.26

Политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сообщается, что он почувствовал себя плохо на прогулке, потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть.

"Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - сообщили в ФСИН.

Алексею Навальному было 47 лет.

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).