Албания осудила ракетную атаку Ирана на Турцию

Албания решительно осудила баллистический ракетный удар Ирана по Турции.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

Он отметил, что второй подобный удар за последние дни вызывает глубокую тревогу:

"Турция является для Албании братской страной, стратегическим партнером и ценным союзником по НАТО. Попытки иранского режима, продолжая атаки на соседние страны, создавать напряженность и нестабильность, крайне опасны. Такие действия могут привести к еще большей эскалации ситуации и представляют серьезную угрозу региональной и международной безопасности".

Премьер-министр также подчеркнул, что Албания приветствует оперативную реакцию НАТО в защите суши, воздушного пространства и граждан Альянса:

"Албания остается приверженной сохранению безопасности и единства Альянса вместе с Турцией и всеми союзниками по НАТО".