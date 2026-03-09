Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Албания осудила ракетную атаку Ирана на Турцию

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 21:33
    Албания осудила ракетную атаку Ирана на Турцию

    Албания решительно осудила баллистический ракетный удар Ирана по Турции.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

    Он отметил, что второй подобный удар за последние дни вызывает глубокую тревогу:

    "Турция является для Албании братской страной, стратегическим партнером и ценным союзником по НАТО. Попытки иранского режима, продолжая атаки на соседние страны, создавать напряженность и нестабильность, крайне опасны. Такие действия могут привести к еще большей эскалации ситуации и представляют серьезную угрозу региональной и международной безопасности".

    Премьер-министр также подчеркнул, что Албания приветствует оперативную реакцию НАТО в защите суши, воздушного пространства и граждан Альянса:

    "Албания остается приверженной сохранению безопасности и единства Альянса вместе с Турцией и всеми союзниками по НАТО".

    Албания Турция ракетный удар
    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu pisləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    21:56

    Посол Ирана вызван в МИД Турции

    В регионе
    21:53

    Аппарат верховного лидера: Иран не видит пространства для дипломатии с США и Израилем

    В регионе
    21:47

    Нидерланды направляют фрегат в Средиземное море с оборонительной миссией

    Другие страны
    21:38

    NBC: Трамп не исключил возможности захвата иранской нефти

    Другие страны
    21:33

    Албания осудила ракетную атаку Ирана на Турцию

    В регионе
    21:21

    Пассажир: Благодаря нашему Президенту воздушное сообщение восстановлено

    Внутренняя политика
    21:16
    Фото
    Видео

    "Евровидение-2026": Представлен клип на азербайджанскую песню Just Go

    Искусство
    21:12
    Фото

    Бахар Мурадова выступила в ООН от имени ОТГ

    Внешняя политика
    21:05

    Зеленский: Предложенная США встреча на этой неделе откладывается

    Другие страны
    Лента новостей