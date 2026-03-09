İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu pisləyib

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 21:30
    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu pisləyib

    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu qəti şəkildə pisləyib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Albaniyanın Baş naziri Edi Rama deyib.

    O bildirib ki, son günlərdə belə hücumların ikincisinin baş verməsi dərin narahatlıq doğurur:

    "Türkiyə Albaniya üçün qardaş ölkə, strateji tərəfdaş və dəyərli NATO müttəfiqidir. İran rejiminin qonşularına davamlı hücumlar edərək gərginlik və sabitliksizlik yaratmaq cəhdləri son dərəcə təhlükəlidir. Belə hərəkətlər vəziyyətin daha da gərginləşməsinə səbəb ola bilər və regional, eləcə də beynəlxalq təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır".

    Baş nazir onu da diqqətə çatdırıb ki, Albaniya NATO-nun quru, hava məkanının və vətəndaşlarının müdafiəsində sürətli reaksiyasını alqışlayır:

    "Albaniya Türkiyə və bütün NATO müttəfiqləri ilə birgə Alyansın təhlükəsizliyi və birliyinin qorunmasına sadiqdir".

    Albaniya Türkiyə ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Албания осудила ракетную атаку Ирана на Турцию

    Son xəbərlər

    21:30

    Albaniya İranın Türkiyəyə qarşı ballistik raket hücumunu pisləyib

    Region
    21:21

    Zelenski: ABŞ-nin təklif etdiyi görüş təxirə salınır

    Digər ölkələr
    21:11

    Sərnişin: Prezidentimizin sayəsində hava yolumuz açıldı

    Daxili siyasət
    21:04
    Foto
    Video

    "Avroviziya 2026": Azərbaycan təmsilçisinin mahnı və klipi təqdim olunub

    İncəsənət
    21:01
    Foto

    Bahar Muradova BMT-də Türk Dövlətləri Təşkilatı adından çıxış edib

    Xarici siyasət
    20:50

    İsrailin zərbələri Livanda 486 nəfəri öldürüb

    Digər ölkələr
    20:48

    Paşinyan Aİ-nin Yaxın Şərq ölkələrinin liderləri ilə videokonfransında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:41

    G7 ölkələri strateji neft ehtiyatlarını hələ bazara çıxarmayacaq

    Energetika
    20:34
    Foto

    Brüsseldəki "Azərbaycan Evi"ndə Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti