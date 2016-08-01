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    ​Акция в поддержку Эрдогана собрала в Кельне около 40 тыс. человек

    По завершении акции было зачитано послание турецкого лидера

    Баку. 1 Августа. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек, прежде всего, немцев турецкого происхождения, собрались в Кельне на демонстрацию в поддержку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как передает Report, по некоторым оценкам, акция собрала около 40 тыс. участников.

    На сцене в городском районе Дойц ее организаторы повесили фото первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Территория перед трибуной "была полностью заполнена", отметила представитель полиции.

    Участники демонстрации минутой молчания почтили память погибших в результате попытки госпереворота в середине июля и жертв недавних терактов в Германии, Турции и Франции.

    По завершении акции перед собравшимися было зачитано послание турецкого лидера, в котором Эрдоган поблагодарил турок, проживающих в ФРГ, за то, что они вышли на улицы Кельна поддержать его.

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