Акар: Ждем от США решения по продаже Анкаре F-16

Турция ждет положительного решения от властей США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Турция ждет положительного решения от властей США по продаже Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министра нацобороны Хулуси Акара.

"Мы 71 год являемся членом НАТО, выполняем свои обязательства и ждем от союзников, что они будут выполнять свои. Судя по всем заявлениям Белого дома и Пентагона, вопрос о продаже Турции F-16 и модернизации имеющихся самолетов движется к позитивному исходу. Но со стороны Конгресса США есть отдельные негативные высказывания некоторых его членов", - сказал он.

Он отметил, что "ждет от центральных властей США и Конгресса разумного и рационального подхода". "Реализация этой сделки означает укрепление НАТО. Если Турция будет сильнее, то и альянс укрепится. Так что мы ждем от Конгресса разумности и понимания этого факта", - сказал он.