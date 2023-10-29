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Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков

Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков - на взлетно-посадочную полосу (ВПП) прорвалась толпа мужчин, которые пытаются найти среди пассажиров граждан Израиля.
В регионе
29 октября 2023 г. 22:42
Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков

Аэропорт в Махачкале закрыли из-за беспорядков - на взлетно-посадочную полосу (ВПП) прорвалась толпа мужчин, которые пытаются найти среди пассажиров граждан Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По ее данным, сейчас в небе над аэропортом не могут совершить посадку рейсы из Нижневартовска и Москвы. Не исключено, что сотрудники аэропорта примут решение перенаправить самолеты для посадки в аэропортах соседних республик России.

Напомним, что ранее начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Отмечается, что демонстранты пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

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Версия на азербайджанском языке Mahaçqalada hava limanı izdiham səbəbindən bağlanıb

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