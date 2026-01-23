Аббас Арагчи: В Иране погибли свыше 3 тыс. человек во время беспорядков
В регионе
- 23 января, 2026
- 17:40
В результате недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли 3 117 человек.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в соцсетях.
По его словам, среди них 2 427 человек - это гражданские лица и сотрудники сил безопасности.
Mayhem of the recent terrorist operation in Iran:— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 23, 2026
● 305 ambulances and buses
● 24 gas stations
● 700 convenience stores
● 300 private homes
● 750 banks
● 414 government buildings
● 749 police stations
● 120 Basij centers
● 200 schools
● 350 mosques
● 15 libraries
● 2… https://t.co/65OKkEfprk
