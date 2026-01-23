Аббас Арагчи: В Иране погибли свыше 3 тыс. человек во время беспорядков

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 17:40
    В результате недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли 3 117 человек.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в соцсетях.

    По его словам, среди них 2 427 человек - это гражданские лица и сотрудники сил безопасности.

    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb
    Abbas Araghchi: Over 3,000 killed in unrest in Iran

