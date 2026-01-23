Аббас Арагчи: В Иране погибли свыше 3 тыс. человек во время беспорядков

В результате недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли 3 117 человек.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в соцсетях.

По его словам, среди них 2 427 человек - это гражданские лица и сотрудники сил безопасности.