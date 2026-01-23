İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:43
    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb

    İranda son iğtişaşlar nəticəsində 3 117 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Abbas Əraqçi sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, onlardan 2 427 nəfəri mülki şəxslər və təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarıdır.

    İranda etirazlar Abbas Əraqçi
    Аббас Арагчи: В Иране погибли свыше 3 тыс. человек во время беспорядков
    Abbas Araghchi: Over 3,000 killed in unrest in Iran

    Son xəbərlər

    18:19

    Ukrayna Rusiyanın Penza vilayətindəki neft bazasını vurub

    Digər ölkələr
    18:04
    Video

    "Euronews" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı video yayımlayıb

    Biznes
    17:46

    Tehranda məktəblər distant təhsilə keçir

    Region
    17:45

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi"

    Futbol
    17:43

    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb

    Region
    17:42

    Gürcüstan Azərbaycana banan ixracından gəlirini 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    17:41

    İsrafil Məmmədov: "İnvestorlar bir neçə mümkün inkişaf ssenarisinə hazırlaşmalıdır"

    Maliyyə
    17:34

    Vüqar Oruc: "Dövlət müəssisələrinin monitorinqi instutisional islahatların məntiqi nəticəsidir"

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti