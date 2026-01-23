Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb
- 23 yanvar, 2026
- 17:43
İranda son iğtişaşlar nəticəsində 3 117 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Abbas Əraqçi sosial şəbəkələrdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, onlardan 2 427 nəfəri mülki şəxslər və təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarıdır.
Mayhem of the recent terrorist operation in Iran:— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 23, 2026
● 305 ambulances and buses
● 24 gas stations
● 700 convenience stores
● 300 private homes
● 750 banks
● 414 government buildings
● 749 police stations
● 120 Basij centers
● 200 schools
● 350 mosques
● 15 libraries
● 2… https://t.co/65OKkEfprk
