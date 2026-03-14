Аббас Арагчи: Иран ответит на атаки США и Израиля по энергетическим объектам

Иран ответит на любые атаки США и Израиля на энергетические объекты Исламской Республики.

Как передает Report со ссылкой на Khabar Fouri, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, в случае удара по иранским объектам вооруженные силы страны нанесут удары по объектам американских компаний в регионе или фирмам с участием капитала США. При этом Арагчи отметил, что Иран действует осторожно, чтобы избежать атак на густонаселенные районы.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где расположены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.