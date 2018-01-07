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    21 человек пострадали при землетрясении в Иране

    Сильное землетрясение произошло в субботу на западе Ирана
    © AP

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение произошло в субботу на западе Ирана, в результате подземных толчков пострадал по меньшей мере 21 человек.

    Как передает Report, по данным агентства IRNA, эпицентр землетрясения магнитудой 5,1 располагался в восьми км от города Сере-Поле-Захаб в провинции Керманшах.

    Как сообщают медики, 17 местных жителей получили различные травмы и ранения в самом городе, еще четыре человека пострадали в сельской местности.

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