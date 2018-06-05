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    140 работников метрополитена Тбилиси объявили голодовку

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В забастовке работников метрополитена Тбилиси принимают участие около 500 человек, из них 140 объявили голодовку. 

    Как сообщает Report, об этом сообщили в профсоюзе машинистов "Эртоба-2013".

    Напомним, с 4 июня машинисты метрополитена Тбилиси проводят забастовку с требованием повышения заработной платы на 45%.

    Из-за этого в Тбилиси второй день настоящий транспортный коллапс. В связи с тем, что метро не работает, с раннего утра остановки общественного транспорта переполнены, а в городе небывалые пробки.

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