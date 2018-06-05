140 работников метрополитена Тбилиси объявили голодовку

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В забастовке работников метрополитена Тбилиси принимают участие около 500 человек, из них 140 объявили голодовку.

Как сообщает Report, об этом сообщили в профсоюзе машинистов "Эртоба-2013".

Напомним, с 4 июня машинисты метрополитена Тбилиси проводят забастовку с требованием повышения заработной платы на 45%.

Из-за этого в Тбилиси второй день настоящий транспортный коллапс. В связи с тем, что метро не работает, с раннего утра остановки общественного транспорта переполнены, а в городе небывалые пробки.